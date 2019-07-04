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У Білорусі на святкуванні Дня Незалежності сталася НП, є жертви

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 02:48
У Білорусі на святкуванні Дня Незалежності сталася НП, є жертви
Фото: момент вибуху салюту в Мінську (скрін відео/tut.by)

Під час святкового салюту загинула одна жінка, ще кілька людей постраждали

У Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода (НП) - вибухнув феєрверк. В результаті загинула жанщина, передає РБК-Україна з посиланням на портал TUT.BY.

Наголошується, що Слідчий комітет Білорусі і Міністерство оборони країни підтвердили інформацію про подію. Відомо, що загинула жінка 1995 року народження.

"Слідчий комітет повідомив, що в результаті події загинула жінка 1955 року народження, яка спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч і була поранена. Медикам врятувати її не вдалося. Очевидці повідомляють, що жінці в шию потрапив металевий осколок", - пише видання.

Крім того, за попередніми даними, ще кільком постраждалим надавалася медична допомога, у зв'язку з отриманими ушкодженнями. Попередньо відомо про трьох потерпілих.

Очевидці також повідомили, що під час салюту приблизно на третій хвилині сталися два сильні вибухи. Також в результаті НП було вибите скло в декількох будівлях.

Відомо, що проведення салюту забезпечувала патрульна рота комендантського батальйону Мінської військової комендатури. У поширеній Міністерством оборони Білорусі заяві говориться, що комісія міністерства спільно зі Слідчим комітетом встановлює причини події.

Зараз територія навколо місця події оточена. Там працюють криміналісти.

 

Фото: вибух у Мінську (tut.by)

Нагадаємо, 1 липня 2019 у Дніпропетровській області на дитячому майданчику стався вибух невстановленого предмета, в результаті чого постраждали діти. Вибух стався 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху поранення отримали шестеро дітей у віці від чотирьох років до 16 років. Одна дитина перебуває у важкому стані.

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