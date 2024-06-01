У Балаклії внаслідок атаки РФ постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей

У Балаклії Харківської області внаслідок нічної атаки з боку Росії постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей і вагітна жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балаклійську МВА.
За даними адміністрації, ворог поцілив у приватну житлову забудову.
За попередньою інформацією, постраждали 12 осіб, з них 8 дітей та вагітна жінка. Всім надається медична допомога.
Також у МВА повідомили, що у звʼязку з обстрілами пропало електропостачання в мікрорайоні Лагері та Лагерські піски.
Пізніше в адміністрації повідомили, що електропостачання у мікрорайоні Лагері відновлено.
Оновлено о 07:47. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
Виникла пожежа.
В усіх постраждалих - стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес.
Постраждалі госпіталізовані до лікарні.
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