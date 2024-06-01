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У Балаклії внаслідок атаки РФ постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей

Фото: наслідки ракетної атаки у Балаклії (t.me/synegubov)
Автор: Вадим Ребрина

У Балаклії Харківської області внаслідок нічної атаки з боку Росії постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей і вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балаклійську МВА.

За даними адміністрації, ворог поцілив у приватну житлову забудову.

За попередньою інформацією, постраждали 12 осіб, з них 8 дітей та вагітна жінка. Всім надається медична допомога.

Також у МВА повідомили, що у звʼязку з обстрілами пропало електропостачання в мікрорайоні Лагері та Лагерські піски.

Пізніше в адміністрації повідомили, що електропостачання у мікрорайоні Лагері відновлено. 

Оновлено о 07:47. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Виникла пожежа.

В усіх постраждалих - стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

Російська атака дронами і ракетами в ніч проти 1 червня

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.

Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.

Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.

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