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В Балаклее в результате атаки РФ пострадали 12 человек, среди которых 8 детей

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Балаклее Харьковской области в результате ночной атаки со стороны России пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую ГВА.

По данным администрации, враг попал в частную жилую застройку.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, среди них 8 детей и беременная женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Также в ГВА сообщили, что в связи с обстрелами пропало электроснабжение в микрорайоне Лагеря и Лагерские пески.

Позже в администрации сообщили, что электроснабжение в микрорайоне Лагеря возобновлено.

Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.

Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

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