В Балаклее в результате атаки РФ пострадали 12 человек, среди которых 8 детей

По данным администрации, враг попал в частную жилую застройку.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, среди них 8 детей и беременная женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Также в ГВА сообщили, что в связи с обстрелами пропало электроснабжение в микрорайоне Лагеря и Лагерские пески.

Позже в администрации сообщили, что электроснабжение в микрорайоне Лагеря возобновлено.

Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня