В Балаклії російські "Шахеди" пошкодили будинки, є постраждалі (фото)

У місті Балаклія Харківської області ворожий дрон влучив у приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Карабанова.
Він зазначив, що в ніч на 3 серпня у місті зафіксоване влучання ворожого дрона по приватному домоволодінню.
"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби", - написав Карабанов.
Очільник адміністрації також оприлюднив фото наслідків удару.
Карабанов повідомив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад 10 обстрілів російськими дронами.
"Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", - зазначив очільник Балаклійської МВА.
Він додав, що на місці влучань працюють усі служби, людям надається необхідна допомога.
Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)
В ніч на 3 серпня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько півночі у Харкові та Чугуєві Харківської області пролунали вибухи.
Внаслідок обстрілу в Чугуєві пошкоджено житлові будинки та є постраждалі серед місцевих жителів.