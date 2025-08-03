В Балаклії російські "Шахеди" пошкодили будинки, є постраждалі (фото)

Він зазначив, що в ніч на 3 серпня у місті зафіксоване влучання ворожого дрона по приватному домоволодінню.

"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби", - написав Карабанов.

Очільник адміністрації також оприлюднив фото наслідків удару.

Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)

Оновлено 03:09

Карабанов повідомив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад 10 обстрілів російськими дронами.

"Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", - зазначив очільник Балаклійської МВА.

Він додав, що на місці влучань працюють усі служби, людям надається необхідна допомога.

Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)