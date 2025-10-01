У Балаклії "приліт" ракети біля багатоповерхівки: є загибла і поранені

Удари по Харкову

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Харків і область ракетами та керованими бомбами.

Унаслідок атаки в Харкові почалася пожежа на ринку "Барабашово". При цьому в Салтівському районі було зруйновано житловий будинок.

Щонайменше 6 людей постраждали через удари росіян.

Також росіяни сьогодні завдали масованого удару по об'єктах енергетики України. На цьому тлі в Чернігівській області ввели графіки відключень світла.