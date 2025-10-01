RU

В Балаклее "прилет" ракеты возле многоэтажки: есть погибшая и раненые

Иллюстративное фото: россияне ударили по Балаклее (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. Они ударили по территории возле многоэтажки, погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

По словам Синегубова, в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Также были ранены 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Их госпитализировали. 

При этом острая реакция на стресс у 68-летней женщины. 

"По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль", - уточнил глава ОВА. 

Он отметил, что на месте работают подразделения спасателей и медики. 

Удары по Харькову

Напомним, в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Харьков и область ракетами и управляемыми бомбами.

В результате атаки в Харькове начался пожар на рынке "Барабашово". При этом в Салтовском районе был разрушен жилой дом.

По меньшей мере 6 человек пострадали из-за ударов россиян.

Также россияне сегодня нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. На этом фоне в Черниговской области ввели графики отключений света.

