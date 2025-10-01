В Балаклее "прилет" ракеты возле многоэтажки: есть погибшая и раненые

По словам Синегубова, в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Также были ранены 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Их госпитализировали.

При этом острая реакция на стресс у 68-летней женщины.

"По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль", - уточнил глава ОВА.

Он отметил, что на месте работают подразделения спасателей и медики.