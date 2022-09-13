У Балаклії вже почали виплачувати пенсії: одразу за п'ять місяців

У Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців – за той період, що населені пункти перебували в окупації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Дуже важливо, що з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Наприклад, в Балаклії, в Граковому вже почалася видача пенсій відразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми.