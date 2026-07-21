У Баку відбулася таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, - Алієв

Про переговори розповів президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. За його словами, територію Азербайджану використали для проведення цієї зустрічі без відома офіційного Баку.

"Наша територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома", - заявив Алієв.

Президент Азербайджану зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, оскільки представники його країни на них не були присутні.

"Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", - сказав він.

За інформацією Bloomberg, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону, як повідомляється, представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв та голова правління "Газпрому", колишній віцепрем'єр Росії Віктор Зубков.

За словами Алієва, переговори проходили 12-14 липня. Він наголосив, що якщо їхньою метою було сприяння припиненню війни між Росією та Україною, то таку ініціативу можна лише вітати.

"Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це", - сказав президент Азербайджану.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд країни не мав жодного стосунку до цих переговорів.

"Мені нічого не відомо про таку зустріч", - відповів Мерц на запитання журналістів.