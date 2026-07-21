В Баку состоялась тайная встреча по завершению войны в Украине, - Алиев

О переговорах рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. По его словам, территорию Азербайджана использовали для проведения этой встречи без ведома официального Баку.

"Наша территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома", – заявил Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что не может комментировать содержание переговоров, поскольку представители его страны на них не присутствовали.

"Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", – сказал он.

По информации Bloomberg, в неофициальную немецкую делегацию входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону, как сообщается, представляли глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и председатель правления "Газпрома", бывший вице-премьер России Виктор Зубков.

По словам Алиева, переговоры проходили 12-14 июля. Он подчеркнул, что если их целью было содействие прекращению войны между Россией и Украиной, такую инициативу можно только приветствовать.

"Если эта встреча имела целью способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это", - сказал президент Азербайджана.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство страны не имело никакого отношения к этим переговорам.

"Мне ничего не известно о такой встрече", - ответил Мерц на вопросы журналистов.