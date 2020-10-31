Россия назвала условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном

Фото: МИД РФ (gazeta.ru)

Россия согласилась предоставить "всю необходимую помощь" Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Условием этой помощи будет ситуация, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, передает ТАСС.

"Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года. В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - заявили в министерстве.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян попросил Путина помочь "обеспечить безопасность".

Напомним, с 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.