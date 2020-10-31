Баку проти втручання третіх країн у конфлікт з Єреваном, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

Азербайджан виступає проти втягнення третіх країн в конфлікт з Вірменією в Нагірному Карабасі. Водночас Баку не бачить, щоб зараз хтось третій був втягнутий в конфлікт.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Алієв звинуватив вірменську сторону у намірах втягнути до нагірно-карабаського конфлікту азербайджанських партнерів та друзів.

"Ми знаємо, що вірмени хочуть втягнути деяких з них в цей бій, але впевнений, що цього не станеться. Це битва між нами та Вірменією, і всі повинні триматися осторонь неї", - наголосив він.

Крім того, азербайджанський лідер заперечив втягнення у конфлікт турецьких військовослужбовців.

"Турецькі солдати можуть бути тут, так. Минулого року ми провели 10 спільних військових навчань. Але у нас бувають численні навчання і з іншими країнами. Ми є частиною програми НАТО. Тут немає нічого дивного. Ви побачили їх в Баку, а не в бою", - додав Алієв.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Вірменії Нікол Пашинян попросив допомоги у Росії через конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Росії назвали умову для надання допомоги Вірменії.