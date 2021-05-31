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В Баку открыли метро впервые за полгода из-за COVID

Автор: Даша Харченко

С 31 мая в столице Азербайджана Баку возобновили работу метрополитена. Он был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса.

Об этом сообщает Haqqin.

Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров.

Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных ограничений.

При этом метро вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным.

Напомним, в Японии власти объявили о продлении ограничений. Это связано с ростом случаев заболеваемости коронавирусом в стране.

РБК-Украина писало, что проезд в метро Киева подорожает. Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом.

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Новости Украины КарантинметроАзербайджанБаку