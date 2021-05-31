У Баку відкрили метро вперше за півроку через COVID

З 31 травня в столиці Азербайджану Баку відновили роботу метрополітену. Він був закритий більш ніж на півроку через коронавірус.

При цьому метро разом з іншим громадським транспортом не працюватиме у вихідні.

Метро Баку не приймало пасажирів з жовтня 2020 року після посилення карантинних обмежень.

Нагадавши, у Японії влада оголосила про продовження обмежень. Це пов'язано зі зростанням випадків захворюваності на коронавірус в країні.

РБК-Україна писало, що проїзд у метро Києва подорожчає. Але станеться це не так швидко, як побоюються пасажири. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку.