Баканов сомневается во влиянии Богдана на СБУ 

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в том, что сомневается во влиянии главы Офиса президента Андрея Богдана на СБУ. Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".

При этом он отметил, что у него нет никаких отношений с Андреем Богданом, кроме рабочих.

"У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", - заявил он.

При этом он добавил, что не следит за юмором Богдана, отвечая на вопрос нравится ли Баканову своеобразное чувство юмора главы Офиса президента. При этом он отметил, что в политике ему нравится чувство юмора президента США Дональда Трампа.

Также глава СБУ отметил, что ему трудно навязать определенных людей на должности в ведомстве.

"Мне трудно что-то навязать, а навязать президенту - невозможно. Именно Владимир Александрович определяется по тем или иным кадровым вопросам. Слышит всех, но всегда принимает личное твердое решение. Наш единственный ориентир - закон: было преступление - должно быть расследование и наказание. Действовать эффективно, но по закону", - отметил он.

Также он добавил, что кандидатура Дмитрия Нескоромного появилась раньше, чем ее предложил Богдан.

"Нескоромный появился в кандидатах на должность раньше, чем его посоветовал Богдан. Селекционная работа - это большая работа, приходится пересматривать сотни карточек прохождения службы, сотни личных дел. Господин Нескоромный точно не хочет сделать Службу слабее, и в этом его плюс", - добавил Баканов.

Напомним, Баканов подал президенту Украины Владимиру Зеленскому проект нового закона о СБУ, в котором описал приоритетные направления реформирования спецслужбы.

Кроме того, Иван Баканов заявил, что верхушка СБУ не выполняла вовремя приказы после его вступления в должность.