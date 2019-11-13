ru
ua

Баканов сумнівається у впливі Богдана СБУ

Новини » Політика   

Баканов зазначив, що у нього немає ніяких відносин з Андрієм Богданом, крім робочих

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сумнівається у впливі глави Офісу президента Андрія Богдана на СБУ. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

При цьому він зазначив, що у нього немає ніяких відносин з Андрієм Богданом, крім робочих.

"У мене з Богданом немає ніяких відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Чим менше у тебе дружніх відносин, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кинджал буде з часом в спині", - заявив він.

При цьому він додав, що не стежить за гумором Богдана, відповідаючи на питання, чи подобається Баканову своєрідне почуття гумору глави Офісу президента. При цьому він зазначив, що в політиці йому подобається почуття гумору президента США Дональда Трампа.

Також глава СБУ зазначив, що йому важко нав'язати певних людей на посади у відомстві.

"Мені важко щось нав'язати, а нав'язати президенту - неможливо. Саме Володимир Олександрович визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди бере особисту тверде рішення. Наш єдиний орієнтир - закон: було злочин, повинно бути розслідування і покарання. Діяти ефективно, але за законом", - зазначив він.

Також він додав, що кандидатура Дмитра Нескоромного з'явилася раніше, ніж її запропонував Богдан.

"Нескоромный з'явився в кандидатах на посаду раніше, ніж його порадив Богдан. Селекційна робота - це велика робота, доводиться переглядати сотні карток проходження служби, сотні особистих справ. Пан Нескоромный точно не хоче зробити Службу слабкіше, і в цьому його плюс", - додав Баканов.

Нагадаємо, Баканов подав президенту України Володимиру Зеленському проект нового закону про СБУ, в якому описав пріоритетні напрями реформування спецслужби.

Крім того, Іван Баканов заявив, що верхівка СБУ не вчасно виконувала накази після його вступу на посаду.

Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу РФ вперше в історії відповість за порушення міжнародного права, - Зеркаль
Читати всі новини