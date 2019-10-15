Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ

Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Баканов подал Зеленскому проект 15 октября

Глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований.

Приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательного вектора работы;

внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Концепт новой визии закона "О Службе безопасности Украины" был презентован членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомился руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.

Отметим, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.