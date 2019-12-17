Баканов: рационально реанимировать площадку Украина-РФ для обмена пленными

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Он заявил, что Украина не может отдать граждан РФ по запросу ОРДО

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что обмен незаконно удерживаемыми лицами следует проводить параллельными процессами, не меняя сути "всех на всех", как было договорено на саммите "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Баканова, Украина должна обмениваться, в том числе и гражданами Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, но их запрашивает ОРДЛО.

"Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене - Украина и Российская Федерация", - сказал глава СБУ.

Он также добавил, что в настоящее время сложно завершить процесс идентификации списка украинской стороны из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где содержатся эти люди.

Ранее в ОБСЕ заявили, что на сегодняшний день еще готовятся списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса.

РБК-Украина писало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря.