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Баканов: раціонально реанімувати майданчик Україна-РФ для обміну полоненими

Новини » Політика     17.12.2019 - 17:11
Баканов: раціонально реанімувати майданчик Україна-РФ для обміну полоненими
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Він заявив, що Україна не може віддати громадян РФ за запитом ОРДО

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що обмін незаконно утримуваними особами слід проводити паралельними процесами, не змінюючи суті "всіх на всіх", як було домовлено на саміті "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Баканова, Україна повинна обмінюватися, в тому числі і громадянами Російської Федерації, які знаходяться на території України, але їх запитує ОРДЛО.

"Ми не можемо громадян РФ віддати в ОРДЛО. Тобто, раціональніше реанімувати майданчик, який був на першому обміні Україна і Російська Федерація", - сказав глава СБУ.

Він також додав, що в даний час складно завершити процес ідентифікації списку української сторони через недопуск стороною ОРДЛО міжнародних спостерігачів в місця, де перебувають ці люди.

Раніше в ОБСЄ заявили, що на сьогоднішній день ще готуються списки на обмін полоненими між Україною і так званими "республіками" Донбасу.

РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі визначиться за формулою обміну полоненими за підсумками засідання в Мінську 18 грудня.

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