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ОБСЕ: списки на обмен пленными еще готовятся

Новости » Политика     17.12.2019 - 17:00
ОБСЕ: списки на обмен пленными еще готовятся
Фото: Тони Фриш (из открытых источников)

В ОБСЕ заявляют, что окончательной формулы обмена пока нет      

На сегодняшний день еще готовятся списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса. Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

По его словам, списки на обмен пленными готовятся, и окончательного варианта пока нет. Он также подчеркнул, что на нормандском саммите не могло проводиться какого-то детального обсуждения этого вопроса.

"Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка… Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, какие препятствия им нужно устранить и какие административные шаги нужно предпринять", - отметил Фриш.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря украинская сторона рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными.

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