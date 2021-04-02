Баканов раскрыл результаты борьбы СБУ с контрабандой

Баканов отметил, что по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов, а нарушителям было доначислено свыше 2,7 гривен таможенных платежей. Кроме того, по его словам, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года при поддержке СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн гривен.

"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают", - заявил глава СБУ, добавив, что от деятельности спецслужбы "наблюдается ощутимый экономический эффект по этому направлению".

Он подчеркнул, что по результатам работы спецслужбы было уничтожен три группировки контрабандистов, возбуждено 87 уголовных дел, 52 человека уже осуждены. Среди наиболее резонансных примеров Баканов привел ликвидацию преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабное поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники.

Отдельно глава СБУ остановился на противодействии коррупции на таможенной границе. По его словам, здесь в течение 2020-2021 годов спецслужба открыла 82 досудебных расследования. О подозрении сообщено 109 должностным лицам, 20 - уже осуждены.

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это в первую очередь безопасность граждан", - резюмировал Баканов.