Баканов розкрив результати боротьби СБУ з контрабандою

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів та донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів. Спецслужбою ліквідовано три угруповання контрабандистів.
Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов, передає прес-служба силового відомства.
Баканов зазначив, що за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано понад 2,7 гривень митних платежів. Крім того, за його словами, протягом 2020-го і двох місяців 2021 року за підтримки СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн гривень.
"Служба безпеки прекрасно розуміє, наскільки важлива для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І це підтверджують результати роботи", - заявив глава СБУ, додавши, що від діяльності спецслужби "спостерігається відчутний економічний ефект в цьому напрямі".
Він підкреслив, що за результатами роботи спецслужби було знищено три угруповання контрабандистів, порушено 87 кримінальних справ, 52 людини вже засуджено. Серед найбільш резонансних прикладів Баканов навів ліквідацію злочинної групи у Харківській області, яка організувала масштабне поставки в РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки.
Окремо глава СБУ зупинився на протидію корупції на митному кордоні. За його словами, тут протягом 2020-2021 років спецслужба відкрила 82 досудових розслідування. Повідомлено про підозру 109 посадовим особам, 20 - вже засуджені.
"Йде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов'язані з контрабандою, "б'є" не тільки по надходженнях до державного бюджету. У випадку з наркотиками і зброєю - це в першу чергу безпека громадян", - резюмував Баканов.
Нагадаємо, 2 квітня Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди.
Відзначимо, 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради обговорять боротьбу з контрабандою. Він підкреслив, що особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".
Крім того, 11 березня на засіданні РНБО розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Тоді Данилов заявив, що влада посилять боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні постачання контрафактних сигарет з окупованих територій Донецької та Луганської областей.