Баканов назначен новым главой СБУ

Новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украины 29 августа назначили Ивана Баканова. Соответствующее решение поддержали 319 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, перед голосованием Баканов выступил с речью, в которой подчеркнул, что выступает за сохранение за СБУ функций правоохранительного органа. В частности, речь идет о сохранении Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое Управление "К").

"Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной", - заявил он и пообещал реформу.

Кроме того, Баканов заверил, что через полтора месяца планируется внести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.

Баканов стал первым заместителем главы СБУ 22 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Позже он стал временно исполняющим обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак ушел в отпуск.

Впоследствии стало известно, что Баканов получил звание лейтенанта для доступа к секретной информации.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта… Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - ответили в Офисе президента.