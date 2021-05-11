UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Баканов: Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскрыл детали одного из эпизодов, по которому сегодня объявили подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Об этом речь шла на брифинге в офисе генпрокурора.

Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация", - сказал он.

Напомним, сегодня Медведчуку и Козаку объявили о подозрении в государственной измене. Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подозрения касаются трех эпизодов.

Как писало РБК-Украина, сегодня в доме Медведчука проводились обыски. На месте происшествия работали сотрудники СБУ.

С обысками сегодня пришли и в офис политической партии ОПЗЖ, в которую входит Медведчук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир Козакподозрение