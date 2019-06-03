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Баканов не исключает, что может возглавить СБУ

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:34
Баканов не исключает, что может возглавить СБУ
Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

Баканову не известно, подавал ли Зеленский его кандидатуру

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает возможности возглавить СБУ. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ему не известно, подавал ли президент его кандидатуру.

"От меня это не зависит, это зависит в том числе от Верховной рады Украины. Если Рада утвердит мою кандидатуру, то соответственно я буду главой Службы безопасности Украины. Если нет, то уже как будет", - отметил Баканов.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова, главного следователя СБУ Григория Остафийчука, начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

В тот самый момент, президент Украины назначил Максима Донца председателем Службы безопасности президента. Соответствующий указ был обнародован 29 мая.

Также Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.

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