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Баканов не виключає, що може очолити СБУ

Новини » Політика    03.06.2019 - 12:34
Баканов не виключає, що може очолити СБУ
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

Баканову не відомо, чи подавав Зеленський його кандидатуру

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов не виключає можливості очолити СБУ. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, йому не відомо, чи подавав президент його кандидатуру.

"Від мене це питання не залежить, воно залежить в тому числі від Верховної ради України. Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то відповідно я буду головою Служби безпеки України. Якщо ні, то вже як буде", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова, головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука, начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Олега Валендюка.

У той самий момент, президент України призначив Максима Донця головою Служби безпеки президента. Відповідний указ був оприлюднений 29 травня.

Також Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

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