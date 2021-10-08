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Баканов анонсировал новые подозрения по делу угля из ОРДЛО: будут интересные фамилии

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса. По его словам, фамилии других фигурантов объявят на предстоящих брифингах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе генпрокурора.

"На следующей встрече мы сможем озвучить другие интересные фамилии фигурантов этого дела. В целом СБУ в сотрудничестве с Офисом генпрокурора провела серьезную кропотливую работу", - сказал Баканов.

Напомним, первым фигурантом этого дела стал нардеп Виктор Медведчук, которого уже и так подозревают в государственной измене.

Больше о том, в чем подозревают Медведчука, можете узнать на РБК-Украина.

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