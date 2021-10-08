Баканов анонсував нові підозри у справі вугілля з ОРДЛО: будуть цікаві прізвища

Глава Служби безпеки України Іван Баканов анонсував нові підозри у справі про контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. За його словами, прізвища інших фігурантів оголосять на майбутніх брифінгах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі генпрокурора.
"На наступній зустрічі ми зможемо озвучити інші цікаві прізвища фігурантів цієї справи. Загалом СБУ у співпраці з Офісом генпрокурора провела серйозну кропітку роботу", - сказав Баканов.
Нагадаємо, першим фігурантом цієї справи став нардеп Віктор Медведчук, якого вже і так підозрюють у державній зраді.
Більше про те, в чому підозрюють Медведчука, можете дізнатися на РБК-Україна.