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В Бахрейне резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 16:39
В Бахрейне резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Все случаи, подтвержденные в Бахрейне, касаются людей, прибывших из Ирана через Дубай и Шарджу

В Бахрейне возросло количество случаев заражения новым типом коронавируса до 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gulf News.

Сообщается, что все случаи, подтвержденные в Бахрейне, касаются людей, прибывших из Ирана через Дубай и Шарджу.

"Новые случаи касаются граждан Бахрейна и Саудовской Аравии, прибывшие из Ирана через Дубай и Шарджу через международный аэропорт Бахрейна, в результате чего общее число случаев, инфицированных к настоящему времени, достигло 17", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи коронавируса. В частности, Кувейт сообщал о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Австрии. У двух человек подтвердились подозрения на коронавирус. На данный момент они с высокой температурой находятся в одной из больниц Инсбрука.

Как сообщало РБК-Украина, ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о первом случае коронавируса в стране. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе, ранее он посещал итальянский Милан.

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