У Бахрейні різко збільшилася кількість випадків зараження коронавірусом

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Всі випадки, підтверджені в Бахрейні, стосуються людей, що прибули з Ірану через Дубай і Шарджу

У Бахрейні зросла кількість випадків зараження новим типом коронавірусу до 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.

Повідомляється, що всі випадки, підтверджені в Бахрейні, стосуються людей, що прибули з Ірану через Дубай і Шарджу.

"Нові випадки стосуються громадян Бахрейну і Саудівської Аравії, які прибули з Ірану через Дубай і Шарджу через міжнародний аеропорт Бахрейну, внаслідок чого загальне число випадків, інфікованих до теперішнього часу, досягло17", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Кувейт, Бахрейн, Афганістан підтвердили перші випадки коронавірусу. Зокрема, Кувейт повідомляв про три випадки зараження, Бахрейн - про один. Також міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддин Фероз заявив, що в країні виявлено перший випадок коронавірусу. Один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений у західній провінції Герат.

Раніше повідомлялося, що перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в Австрії. У двох людей підтвердилися підозри на коронавірус. На даний момент вони з високою температурою знаходяться в одній з лікарень Інсбрука.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив про перший випадок коронавірусу в країні. Чоловіка з симптомами вірусу госпіталізували в Загребі, раніше він відвідував італійський Мілан.