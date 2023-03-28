До Бахмуту 70 км. Експерт розкрив стратегію окупантів щодо Авдіївки

Першочергово він наголосив, те, що в інформаційному просторі стали частіше обговорювати ситуацію навколо міста, але це не означає, що "Авдіївка виникла раптом". Оскільки там бої йдуть вже довгий час, і йдуть вони в той час, як наші бійці боронять Бахмут та Вугледар.

"Росіяни намагалися з самого початку штурмувати Авдіївку "в лоб", але за дев'ять років там зроблені величезні фортифікаційні споруди і захопити місто таким чином практично не можливо", - пояснює Жирохов.

За його словами, зараз окупанти намагаються обійти з двох сторін Авдіївку.

"Вони знайшли деякі "моменти" з півдня і півночі, де було менше оборони. Тож зараз росіяни намагаються проламати оборону ЗСУ для того, щоб перерізати останні дві дороги. Щоб таким чином не штурмувати "в лоб", а щоб наші військові відійшли далі", - вважає співрозмовник.

Експерт наголошує, ситуація в Авдіївці зараз дуже критична через те, зокрема, що росіяни почали використовувати по місту авіацію і 500-кг бомби, які приносять досить серйозні ураження і жертви серед цивільного населення.

"Тому, на скільки я розумію, Авдіївка й стала "червоною зоною" для волонтерів і журналістів через величезну інтенсивність цих нальотів", - каже Жирохов.

Щодо стратегічного значення, то експерт зазначає - для ворога захоплення міста важливе, бо буде чим "похизуватися" та й це відтисне українські сили оборони подалі від окупованого Донецька.

"Авдіївка досить важлива в стратегічному плані. Тому що в разі захоплення цього міста, це буде досить сильно розкручуватися росіянами медійно. Тому що вони подають Авдіївку для свого народу як місто, з якого нібито "дев'ять років обстрілювали Донецьк", - пояснює експерт.

До того ж він висловив думку, що окупанти це подали б для росіян як "планомірний рух" ближче до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Ситуація там (в Авдіївці - ред.) дуже важка, але наразі контрольована", - додає співрозмовник.

Фото: Авдіївка знаходиться приблизно у 70 км від Бахмуту (google.com.ua/maps)

Передісторія

Нагадаємо, що раніше в Силах оборони заявили, що ситуація навколо Авдіївки, на північ від Донецька, все більше стає напруженою і не виключили, що місто може найближчим часом може стати "другим Бахмутом".

Тим часом розвідка Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та сектор Кремінна - Сватове.

А Інститут вивчення війни (ISW) допускає, російське військове керівництво, ймовірно, залучило до штурму Авдіївки "вагнерівців" з досвідом.

Примітно, що такі повідомлення надходять на тлі значних втрат росіян у боях за Авдіївку. Так, британці підрахували, що російська армія втратила під містом більшу частину танкового полку.

Водночас ворог не припиняє бити по місту, руйнуючи будинки вщент. Тож нещодавно стало відомо, що Авдіївка знаходиться в "червоній зоні", тож в'їзд для волонтерів і журналістів туди заборонений.