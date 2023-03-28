До Бахмута 70 км. Эксперт раскрыл стратегию оккупантов по Авдеевке

Первоначально он подчеркнул, что в информационном пространстве стали чаще обсуждать ситуацию вокруг города, но это не означает, что "Авдеевка возникла вдруг". Поскольку там бои идут уже долгое время, и идут они в то время, когда наши бойцы защищают Бахмут и Угледар.

"Россияне пытались с самого начала штурмовать Авдеевку "в лоб", но за девять лет там сделаны огромные фортификационные сооружения и захватить город таким образом практически невозможно", - объясняет Жирохов.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются обойти с двух сторон Авдеевку.

"Они нашли некоторые "моменты" с юга и севера, где было меньше обороны. Сейчас россияне пытаются проломить оборону ВСУ для того, чтобы перерезать последние две дороги. Чтобы таким образом не штурмовать "в лоб", а чтобы наши военные отошли дальше", - считает собеседник.

Эксперт отмечает, ситуация в Авдеевке сейчас очень критична из-за того, в частности, что россияне начали использовать по городу авиацию и 500-кг бомбы, которые приносят достаточно серьезные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

"Поэтому, на сколько я понимаю, Авдеевка и стала "красной зоной" для волонтеров и журналистов из-за огромной интенсивности этих налетов", - говорит Жирохов.

Что касается стратегического значения, то эксперт отмечает - для врага захват города важен, потому что будет чем "похвастаться" и это оттеснит украинские силы обороны подальше от оккупированного Донецка.

"Авдеевка достаточно важна в стратегическом плане. Потому что в случае захвата этого города это будет достаточно сильно раскручиваться россиянами медийно. Потому что они подают Авдеевку для своего народа как город, из которого якобы "девять лет обстреливали Донецк", - объясняет эксперт.

К тому же он выразил мнение, что оккупанты это подали бы для россиян как "планомерное движение" ближе к административным границам Донецкой и Луганской областей.

"Ситуация там (в Авдеевке - ред.) очень тяжелая, но сейчас контролируемая", - добавляет собеседник.

Фото: Авдеевка находится примерно в 70 км от Бахмута (google.com.ua/maps)

Предыстория

Напомним, что ранее в Силах обороны заявили, что ситуация вокруг Авдеевки, севернее Донецка, все больше становится напряженной и не исключили, что город может в ближайшее время стать "вторым Бахмутом".

Между тем, разведка Великобритании считает, что Россия, вероятно,с местила свой оперативный фокус из Бахмута на Авдеевку и сектор Кременная - Сватово.

А Институт изучения войны (ISW) допускает, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом.

Примечательно, что такие сообщения приходят на фоне значительных потерь россиян в боях за Авдеевку. Так, британцы подсчитали, что российская армия потеряла под городом большую часть танкового полка.

В то же время враг не перестает бить по городу, разрушая дома наголову. Недавно стало известно, что Авдеевка находится в "красной зоне", поэтому въезд для волонтеров и журналистов туда запрещен.