На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед, на Куп'янському - запеклі бої, - Маляр

Як пише Маляр, ситуація на Сході дещо загострилась.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку в Харківській області. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - пише заступник міністра оборони.

На Бахмутському напрямку українські воїни поступово рухаються вперед. Є просування на південному флангу довкола Бахмуту. Також воїни утримують зайняті позиції на північному фланзі, де намагається атакувати ворог.

"На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень", - пише Маляр.

Ситуація на фронті

Як писав Генеральний штаб Збройних сил України, російські окупанти зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Водночас згідно з даними Інституту вивчення війни, українські воїни досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, а також просунулись в районі Андріївки і перетнули Канал Сіверський Донець-Донбас.