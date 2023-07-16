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На Бахмутском направлении ВСУ двигаются вперед, на Купянском - ожесточенные бои, - Маляр

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в течение последних двух дней активно наступают на Купянском направлении. Наши воины тем временем продолжают двигаться на Бахмутском направлении.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Как пишет Маляр, ситуация на Востоке несколько обострилась.

"Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки", - пишет заместитель министра обороны.

На Бахмутском направлении украинские воины постепенно движутся вперед. Есть продвижение на южном фланге вокруг Бахмута. Также воины удерживают занятые позиции на северном фланге, где пытается атаковать враг.

"На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", - пишет Маляр.

Ситуация на фронте

Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупанты сосредоточивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, согласно данным Института изучения войны, украинские воины достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, а также продвинулись в районе Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

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