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Под Бахмутом ВСУ отбили несколько атак, на двух направлениях продолжаются бои, - Генштаб

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Донбасс, Пятница 19 августа 2022 07:19
Под Бахмутом ВСУ отбили несколько атак, на двух направлениях продолжаются бои, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурмовые действия оккупантов. Продолжаются бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Лозовое - Первомайское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населённый пункт Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка. Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка - Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара. Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли. Продолжаются бои в направлении Покровское - Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

На Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы позиций ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов.

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Генштаб ВСУ
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