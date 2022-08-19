Під Бахмутом ЗСУ відбили кілька атак, на двох напрямках тривають бої, - Генштаб

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурмові дії окупантів. Тривають бої в напрямках Покровське - Бахмутське та Лозове - Первомайське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв з артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка. Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Лебединого і Залимана.

На Слов'янському напрямку ворог обстрілював з артилерії в районах неподалік від Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівно, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли неподалік Сіверського, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дар'ївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації в районі Соледара. Противник вів наступальні бої в напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина - Кодема. У зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали і відійшли. Тривають бої в напрямку Покровське - Бахмутське.

На Авдіївському напрямку зафіксовані артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Веде штурмові дії в напрямку Лозове - Первомайське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.

На Запорізькому напрямку ворог залучив для ураження танки та артилерію поблизу Шевченка, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли позицій ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаударів в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.

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