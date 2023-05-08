В Бахмуте ВСУ уничтожили базирование оккупантов, которое скрывалось в многоэтажке
Фото: в Бахмуте ВСУ уничтожили скрывавшееся в многоэтажке базирование оккупантов (GettyImagеs)
В Бахмуте украинские военные уничтожили позицию оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
"Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777", - говорится в сообщении.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши разведчики недавно показали успешную работу дронами в тылу врага .
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