У Бахмуті зростає конкуренція між російськими ПВК: експерти ISW назвали наслідки
Конкуренція між російськими приватними військовими компаніями, ймовірно, загострюється під час боїв за Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, у відеозверненні до президента РФ Володимира Путіна від співробітників ПВК "Потік" стверджується, що представники "Газпрому" повідомили членам "Потоку", що вони підписуватимуть контракти з Міноборони Росії, але потім змусили персонал підписати контракти з ПВК "Редут".
Як повідомляється, "Потік" є одним із трьох добровольчих загонів російської енергетичної компанії "Газпром". Проте російський блогер стверджував, що "Потік" – це не ПВК, а підрозділ БАРС. Персонал "Потоку" також повідомив про погане поводження з боку бойовиків ПВК "Вагнера", які погрожували розстріляти бойовиків "Потоку", якщо вони відступлять від лінії зіткнення.
Незабаром бойовик "Вагнера" заявив, що бійці "Потоку" вночі залишили позиції через брак боєприпасів. Експерти ISW вважають, що поширенням ПВК навколо Бахмута створюється штучна конкуренція між ними, що вже негативно позначається на боєздатності та злагодженості цих підрозділів.
Ключові висновки ISW:
- Росія, схоже, продовжує навмисну кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій російськими.
- Коментарі, зроблені російськими офіційними особами, продовжують наголошувати на всепроникній тривозі з приводу можливих контрнаступальних дій ЗСУ.
- Голова КНР Сі Цзіньпін прямо визнав суверенітет та незалежність України, заявивши, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є основою українсько-китайських відносин у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.
- Українські джерела повідомили, що російські війська не вели наступальних операцій на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
- Війська РФ просунулися в межах Бахмута та на північ від Авдіївки.
- Російські блогери продовжують сперечатися між собою про активність українців уздовж Дніпра у Херсонській області.
- Російська влада почала розсилати повістку про постановку на військовий облік із погрозами "обмежувальних заходів".
- Російські джерела стверджували, що ФСБ запобігла спробі теракту в Криму.
Раніше повідомлялося, що група депутатів британського парламенту виступила із закликом оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.
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