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В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: эксперты ISW назвали последствия

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Четверг 27 апреля 2023 03:00
В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: эксперты ISW назвали последствия Фото: в Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конкуренция между российскими частными военными компаниями, вероятно, обостряется в ходе боев за Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников ЧВК "Поток" утверждается, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", что они будут подписывать контракты с Минобороны России, но затем заставили персонал подписать контракты с ЧВК "Редут".

Как сообщается, "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской энергетической компании "Газпром". Однако российский блогер утверждал, что "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС. Персонал "Потока" также сообщил о плохом обращении со стороны боевиков ЧВК "Вагнера", которые угрожали расстрелять боевиков "Потока", если они отступят от линии соприкосновения.

Вскоре боевик "Вагнера" заявил, что бойцы "Потока" ночью покинули занимаемые позиции из-за нехватки боеприпасов. Эксперты ISW считают, что распространением ЧВК вокруг Бахмута создается искусственная конкуренция между ними, что уже негативно отражается на боеспособности и слаженности этих подразделений.

Ключевые выводы ISW:

  • Россия, похоже, продолжает преднамеренную кампанию по депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий русскими.
  • Комментарии, сделанные российскими официальными лицами, продолжают подчеркивать всепроникающую тревогу по поводу возможных контрнаступательных действий ВСУ.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин прямо признал суверенитет и независимость Украины, заявив, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности являются основой украинско-китайских отношений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Украинские источники сообщили, что российские войска не вели наступательных операций на линии Купянск — Святово — Кременная.
  • Войска РФ продвинулись в пределах Бахмута и к северу от Авдеевки.
  • Российские блогеры продолжают спорить между собой об активности украинцев вдоль Днепра в Херсонской области.
  • Российские власти начали рассылать повестку о постановке на воинский учет с угрозами "ограничительных мер".
  • Российские источники утверждали, что ФСБ предотвратила попытку теракта в Крыму.

Ранее сообщалось, что группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

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ЧВК Вагнера Вторжение России в Украину Бахмут
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