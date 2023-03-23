В Бахмуте осталось 3 тысячи гражданских. Некоторые скрываются, чтобы не эвакуироваться, - ОВА
В Бахмуте Донецкой области остались 3 тысячи человек, среди которых 32 ребенка. Кое-кто в регионе не желает эвакуироваться и умышленно скрывается от спасателей и местных властей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время брифинга.
"Бахмут - город, который насчитывал около 84 тысяч жителей по состоянию на 24 февраля 2022 года. Сейчас, по нашим подсчетам, около 3 тысяч человек остались в городе Бахмут. Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят уезжать из города от слова "совсем". Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются уезжать, они даже прячутся, чтобы не ехать", - рассказал Кириленко.
Глава ОВА добавил, что статусные дети были эвакуированы в полном объеме. Еще в начале их было около 12 тысяч на территории города.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, из-за постоянных вражеских обстрелов - трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти", однако эвакуация продолжается.
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