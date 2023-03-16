У Бахмуті залишаються тисячі цивільних, серед них десятки дітей, - ОВА

У Бахмуті Донецької області, який є найгарячішою точкою на фронті, досі перебувають цивільні. Вони категорично відмовляються виїжджати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що у місті залишаються близько 3 тисяч жителів, зокрема 33 дитини. Тому здійснюється обов'язкова евакуація неповнолітніх - принаймні з одним із батьків.

"Евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Ще тиждень тому в Авдіївці залишалися 42 дитини, сьогодні - 13", - пояснив Кириленко.

З його слів, евакуйованих дітей вивозять в інші області, де розміщують у дошкільних закладах, інтернатах і санаторіях.

"Наприклад, дітей з Бахмута централізовано евакуюють у напрямку Закарпаття, якщо батьки не мають можливості тимчасово оселитися в інших регіонах", - додав глава ОВА.