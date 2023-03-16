В Бахмуте остаются тысячи гражданских, среди них десятки детей, - ОВА

В Бахмуте Донецкой области, который является самой горячей точкой на фронте, находятся гражданские. Они наотрез отказываются уезжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что в городе остаются около 3 тысяч жителей, в том числе 33 ребенка. Поэтому осуществляется обязательная эвакуация несовершеннолетних - по крайней мере, с одним из родителей.

"Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта. Еще неделю назад в Авдеевке оставались 42 ребенка, сегодня - 13", - пояснил Кириленко.

По его словам, эвакуированных детей вывозят в другие области, где размещают в дошкольных учреждениях, интернатах и санаториях.

"Например, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если у родителей нет возможности временно поселиться в других регионах", - добавил глава ОВА.