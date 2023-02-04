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У Бахмуті загинув американський волонтер, який допомагав мирним жителям

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Субота 04 лютого 2023 09:48
У Бахмуті загинув американський волонтер, який допомагав мирним жителям Фото: у Бахмуті загинув американський волонтер, який допомагав мирним жителям (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський волонтер Піт Рід, який допомагав мирним громадянам на Донбасі, загинув у Бахмуті, де тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві створеної ним групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM) йдеться про те, що Рід був убитий у місті Бахмуті в четвер, коли допомагав цивільним особам.

"Рід, ветеран морської піхоти США, вказаний як "убитий під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією (Global Outreach Doctors - ред.)", - йдеться у повідомленні GRM.

Представник Держдепартаменту США вже підтвердив "смерть громадянина США в Україні".

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер у соцмережах написала, що її чоловік евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину "швидкою" обстріляли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт, який раніше служив у спецназі ВМС США.

Також ми писали, що 17 січня в Українізагинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко. Він воював із початку вторгнення РФ.

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