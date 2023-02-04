У Бахмуті загинув американський волонтер, який допомагав мирним жителям
Американський волонтер Піт Рід, який допомагав мирним громадянам на Донбасі, загинув у Бахмуті, де тривають запеклі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У заяві створеної ним групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM) йдеться про те, що Рід був убитий у місті Бахмуті в четвер, коли допомагав цивільним особам.
"Рід, ветеран морської піхоти США, вказаний як "убитий під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією (Global Outreach Doctors - ред.)", - йдеться у повідомленні GRM.
Представник Держдепартаменту США вже підтвердив "смерть громадянина США в Україні".
Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер у соцмережах написала, що її чоловік евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину "швидкою" обстріляли.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт, який раніше служив у спецназі ВМС США.
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