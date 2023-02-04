В Бахмуте погиб американский волонтер, помогавший мирным жителям

Американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным гражданам на Донбассе, погиб в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В заявлении созданной им группы гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM) говорится, что Рид был убит в городе Бахмуте в четверг, когда помогал гражданским лицам.

"Рид, ветеран морской пехоты США, указан как "убитый при оказании помощи" во время миссии с другой организацией (Global Outreach Doctors - ред.)", - говорится в сообщении GRM.

Представитель Госдепартамента США уже подтвердил "смерть гражданина США в Украине".

Жена Рида, Алекс Кей Поттер в соцсетях написала, что ее муж эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина "скорой" была обстреляна.