В Бахмуте погиб американский волонтер, помогавший мирным жителям
Американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным гражданам на Донбассе, погиб в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В заявлении созданной им группы гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM) говорится, что Рид был убит в городе Бахмуте в четверг, когда помогал гражданским лицам.
"Рид, ветеран морской пехоты США, указан как "убитый при оказании помощи" во время миссии с другой организацией (Global Outreach Doctors - ред.)", - говорится в сообщении GRM.
Представитель Госдепартамента США уже подтвердил "смерть гражданина США в Украине".
Жена Рида, Алекс Кей Поттер в соцсетях написала, что ее муж эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина "скорой" была обстреляна.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погиб отставной американский военный Дэниэл Свифт, который ранее служил в спецназе ВМС США.
Также мы писали, что 17 января в Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко. Он воевал с самого начала вторжения РФ.
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