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В Бахмуте погиб американский волонтер, помогавший мирным жителям

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Суббота 04 февраля 2023 09:48
В Бахмуте погиб американский волонтер, помогавший мирным жителям Фото: в Бахмуте погиб американский волонтер, помогавший мирным жителям (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным гражданам на Донбассе, погиб в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении созданной им группы гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM) говорится, что Рид был убит в городе Бахмуте в четверг, когда помогал гражданским лицам.

"Рид, ветеран морской пехоты США, указан как "убитый при оказании помощи" во время миссии с другой организацией (Global Outreach Doctors - ред.)", - говорится в сообщении GRM.

Представитель Госдепартамента США уже подтвердил "смерть гражданина США в Украине".

Жена Рида, Алекс Кей Поттер в соцсетях написала, что ее муж эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина "скорой" была обстреляна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погиб отставной американский военный Дэниэл Свифт, который ранее служил в спецназе ВМС США.

Также мы писали, что 17 января в Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко. Он воевал с самого начала вторжения РФ.

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