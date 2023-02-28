В Бахмуте продолжаются позиционные и ближние бои: за сутки россияне потеряли десятки вояков

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники остановили россиян на рубежах обороны и нанесли им значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Россияне обстреливают опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерий и минометов, а также рушат гражданскую инфраструктуру города.

"В течение вчерашнего дня защитники провели два позиционных боя с оккупантами. С помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огненное поражение по маршрутам перехода противника в наступление. А в ближнем бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и стрелковым оружием", - говорится в стрельбе.

Оккупантов остановили на рубежах обороны. Захватчики потеряли 11 человек, еще 14 ранены.

Напомним, сегодня украинский боец записал видеообращение из Бахмута.

Тем временем нардеп Роман Костенко отметил, что Бахмут еще не окружен.

При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная, ведь оккупанты бросили на это направление наиболее подготовленные штурмовые отряды.

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