У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

На інтерактивній карті була представлена інформація про ситуацію на фронтах у різних напрямках.

Так, на Бахмутському відрізку війська РФ намагаються вразити підрозділи українських захисників із танків, що перебувають у Бахмутці.

У самому Бахмуті бої не припиняються. При цьому, як пишуть аналітики, останнім часом "просування ворога суттєво знизило темпи, що свідчить про значну кількість втрат" у росіян.

Ситуація на Бахмутському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

На Авдіївській ділянці фронту змін не зафіксовано. Ворожі сили продовжують спроби покращити тактичне становище на захід від Новобахмутівки. Але вони - невдалі.

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

На Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення. Крім того, Сили оборони України та російські загарбники обмінюються артилерійськими ударами.

Ситуація на Сватівському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Таврійській ділянці уточнюються дані щодо ситуації на островах у дельті Дніпра. За інформацією аналітиків, інформація про наступ сил ЗСУ на лівий берег Дніпра в Херсонській області не підтверджується.

На Запорізькому та Сіверському відрізках, а також на півночі України біля держкордону з Білоруссю - без змін.