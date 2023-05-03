У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

У Бахмуті (Донецька область) російські окупанти не припиняють штурмових дій у спробах захопити місто, в якому не вщухають бої. Однак, Сили оборони України, завдаючи противнику втрати, змусили інтервентів суттєво знизити темпи просування.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані DeepState.
На інтерактивній карті була представлена інформація про ситуацію на фронтах у різних напрямках.
Так, на Бахмутському відрізку війська РФ намагаються вразити підрозділи українських захисників із танків, що перебувають у Бахмутці.
У самому Бахмуті бої не припиняються. При цьому, як пишуть аналітики, останнім часом "просування ворога суттєво знизило темпи, що свідчить про значну кількість втрат" у росіян.
Ситуація на Бахмутському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)
На Авдіївській ділянці фронту змін не зафіксовано. Ворожі сили продовжують спроби покращити тактичне становище на захід від Новобахмутівки. Але вони - невдалі.
Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)
На Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення. Крім того, Сили оборони України та російські загарбники обмінюються артилерійськими ударами.
Ситуація на Сватівському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)
На Таврійській ділянці уточнюються дані щодо ситуації на островах у дельті Дніпра. За інформацією аналітиків, інформація про наступ сил ЗСУ на лівий берег Дніпра в Херсонській області не підтверджується.
На Запорізькому та Сіверському відрізках, а також на півночі України біля держкордону з Білоруссю - без змін.
Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий висловився про мрії РФ захопити Бахмут до 9 травня та наголосив, що українські захисники зроблять усе, щоб плани інтервентів не втілилися в реальність.
Також повідомлялося, що 2 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав з перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо також, що українські військові контратакують на окремих дільницях Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.