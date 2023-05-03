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В Бахмуте продвижение россиян существенно сбавило темпы из-за потерь, - DeepState

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Бахмуте (Донецкая область) российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в попытках захватить город, в котором не стихают бои. Однако Силы обороны Украины, нанося противнику потери, заставили интервентов существенно снизить темпы продвижения.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные DeepState.

На интерактивной карте была представлена информация о ситуации на фронтах на разных направлениях.

Так, на Бахмутском отрезке войска РФ пытаются поразить подразделения украинских защитников из танков, что находятся в Забахмутке.

В самом Бахмуте бои не прекращаются. При этом, как пишут аналитики, за последнее время "продвижение врага существенно снизило темпы, что свидетельствует о значительном количестве потерь" у россиян.

Ситуация на Бахмутском направлении (фото: скриншот deepstatemap.live)

На Авдеевском участке фронта изменения не зафиксированы. Вражеские силы продолжают попытки улучшить тактическое положение к западу от Новобахмутовки. Но они - неудачные.

Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скриншот deepstatemap.live)

На Сватовском отрезке фронта продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения. Кроме того, Силы обороны Украины и российские захватчики обмениваются артиллерийскими ударами.

Ситуация на Сватовском направлении (фото: скриншот deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Таврическом участке уточняются данные о ситуации на островах в дельте Днепра. По информации аналитиков, информация о наступлении сил ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области не подтверждается.

На Запорожском и Сиверском отрезках, а также на севере Украины возле госграницы с Беларусью - без изменений.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый высказался о мечтах РФ захватить Бахмут до 9 мая и подчеркнул, что украинские защитники сделают все, чтобы планы интервентов не воплотились в реальность.

Также сообщалось, что 2 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Напомним также, что украинские военные контратакуют на отдельных участках Бахмута.

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