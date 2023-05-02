Сирський приїхав на Бахмутський напрямок та ухвалив низку "необхідних рішень" (відео)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку", - розповів він.

Він долав, що разом з командирами вони ухвалили "низку необхідних рішень", спрямованих на "забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику".

"Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", - додав Сирський.

Як повідомляло РБК-Україна, Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня. А потім, за однією з версій, російський диктатор Володимир Путін може оголосити на цій "переможній ноті" про закінчення війни: мовляв, "всі цілі "сво" виконані, українська армія розбита".

Нагадаємо, раніше генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог кидає у бій нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках ЗСУ успішно контратакують.