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Сирський приїхав на Бахмутський напрямок та ухвалив низку "необхідних рішень" (відео)

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Донбас, Вівторок 02 травня 2023 08:47
Сирський приїхав на Бахмутський напрямок та ухвалив низку "необхідних рішень" (відео) Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Гурковська

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав із перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку", - розповів він.

Він долав, що разом з командирами вони ухвалили "низку необхідних рішень", спрямованих на "забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику".

"Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", - додав Сирський.

Як повідомляло РБК-Україна, Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня. А потім, за однією з версій, російський диктатор Володимир Путін може оголосити на цій "переможній ноті" про закінчення війни: мовляв, "всі цілі "сво" виконані, українська армія розбита".

Нагадаємо, раніше генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог кидає у бій нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках ЗСУ успішно контратакують.

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