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В Бахмуте пограничники минометами "демилитаризовали" штурмовую группу россиян (видео)

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Пятница 17 марта 2023 17:25
В Бахмуте пограничники минометами "демилитаризовали" штурмовую группу россиян (видео) Фото: в Бахмуте пограничники минометами "демилитаризовали" штурмовую группу россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские пограничники отработали минометами по штурмовой группе россиян в Бахмуте. Также уничтожили схрон боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Бахмуте пограничники-минометчики уничтожили штурмовую группу противника. А еще точным выстрелом по хранению боеприпасов "демилитаризовали" передовой отряд ЧВК "Вагнер", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины также уничтожили оборонительную позицию россиян ракетой французского ПТРК Milan-2.

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