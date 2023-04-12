В Бахмуті прикордонники ліквідували групу штурмовиків "Вагнера"

В Бахмуті прикордонники знищили групу штурмовиків "Вагнера", яка намагалась непомітно наблизитись до позицій наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнера" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Проте наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. Ворожі сили сховались у напівзруйнованій забудові, проте по ній захисники завдали удару", - пише пресслужба.

Під час бою були ліквідовані 7 штурмовиків "Вагнера", 12 окупантів - поранені. Інші загарбники - втекли.