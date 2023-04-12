"Я б'юсь за тебе, а ти - за мене". У ТРО розповіли, що їм допомогло вистояти у боях під Бахмутом

Українським військовим вдавалося утримувати позиції під Бахмутом завдяки підтримці один одного, бажанню перемогти та знищувати ворога.

""Я б’юсь за тебе, а ти - б’єшся за мене" так ми в батальйоні говорили один одному, утримуючи позиції під Бахмутом, щоб витримати фізично і психологічно "м’ясні штурми" російських загарбників та фактично безперервні обстріли наших позицій", - зазначив він.

За словами Жарського, така психологічна установка допомогла бійцям вистояти та втримати позиції в умовах, коли атаки ворожої піхоти могли тривати по 36, а то й 48 годин.

Він зауважив, що у тяжких кровопролитних піхотних боях з окупантами військові зрозуміли, що межу мотивації українських захисників до опору росіян та бажання перемоги можна підіймати. Інакше, за його словами, бійці не мали б шансів вийти з того пекла живими.

"Саме в боях під Бахмутом у нас з’явився інстинкт хижака - непереборне бажання знищити ворогів, яких не можна навіть військом назвати, бо це - вбивці, ґвалтівники та мародери, які нічого спільного з військом не мають. І коли кат стикається на полю бою з вільною людиною, яка захищає свій дім, він ніколи не переможе", - додав Жарський.

Нагадаємо, у Міноборони зазначали, що залишити Бахмут означає допустити росіян вглиб країни.

До того ж, бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни.

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